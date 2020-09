Calciomercato Milan e Juventus, occhio a Chiesa | C’è l’ultimatum

Calciomercato Milan e Juventus, attenzione alla situazione di Federico Chiesa: spunta fuori l’ultimatum per l’esterno viola

Giovane, di talento e con un cartellino da capogiro: Federico Chiesa fa gola ai principali club italiani, soprattutto la Juventus, sulle sue tracce da un paio di stagioni. Eppure, quest’estate, anche il Milan si sarebbe fatto sotto per l’esterno della Fiorentina, forte della volontà del ragazzo di cambiare aria e provare a fare uno step in più nella propria carriera. Una volontà che, però, potrebbe scontrarsi con la realtà del calciomercato: secondo quanto riportato da ‘Il Corriere Fiorentino’, il club di Rocco Commisso avrebbe dato l’ultimatum al calciatore e alle sue pretendenti. Se entro il 3 ottobre non ci saranno offerte, Chiesa resterà anche quest’anno un calciatore della Fiorentina.

