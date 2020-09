Calciomercato Milan, ‘sconto’ last minute | Colpo dal top club!

Il Milan non intende fermarsi e pianifica l’assalto definitivo al giocatore in uscita dal top club: può arrivare al fotofinish

Paolo Maldini ha tutta l’intenzione di assecondare le richieste di Pioli. Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo, il club di via Aldo Rossi torna a mettere nel mirino il difensore in uscita dal top club. Occasione nelle ultime ore di mercato: può arrivare al Milan con un forte sconto, i dettagli.

Calciomercato Milan-Todibo, il Barcellona fissa il prezzo

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico ‘Mundo Deportivo‘, il Barcellona avrebbe intenzione di continuare a sfoltire la rosa di Koeman nell’ultima settimana di mercato. Tra i sicuri partenti vi è Todibo, fuori dal progetto tecnico di Koeman e corteggiato da Fulham ed Everton.

La richiesta del Barcellona di 25 milioni per il cartellino del centrale protagonista con la maglia dello Schalke 04 negli ultimi sei mesi viene ritenuta eccessiva. Ecco perchè il Milan potrebbe rifarsi sotto nelle ultime ore di mercato, tentando di strappare il cartellino di Todibo al club di Bartomeu con un forte sconto.

Una cifra lontana dai 25 milioni, magari in prestito con obbligo di riscatto. Il club rossonero, dopo le due convincenti vittorie contro Bologna e Crotone, non si ferma: il difensore di proprietà dei catalani torna di moda per la retroguardia di Pioli.

