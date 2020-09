Calciomercato Roma, c’è l’addio | UFFICIALE la risoluzione

Non si ferma la rivoluzione societaria della Roma sotto la guida della famiglia Friedkin: arriva l’addio ufficiale

Un processo lungo ed appena iniziato, ma volto a riportare la Roma in alto. Questo è il progetto di Dan e Ryan Friedkin, nuovi proprietari della società capitolina, che stanno mettendo in atto una nuova rivoluzione societaria. Oltre alla rosa di Fonseca, si punta a cambiare anche all’interno dello staff ed una delle prime novità è arrivata pochi minuti fa. Infatti, attraverso un comunicato ufficiale la Roma ha reso pubblica la fine del rapporto con Mauro Baldissoni. Come si legge nella nota, l’avvocato ha rassegnato le proprie dimissioni rinunciando al ruolo di vicepresidente esecutivo ed anche alle altre posizioni da lui occupate nella società. Un altro atto della nuova rivoluzione americana all’interno della Roma.

