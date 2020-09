Calciomercato Roma, passi in avanti per il bomber | Ha detto sì!

Roma in cerca del vice Dzeko prima della fine della sessione di mercato: accordo per il bomber dalla Spagna, ma prima serve il rinnovo

Dopo la conferma di Edin Dzeko in attacco, la Roma è alla ricerca di un attaccante che possa fare il vice del bomber bosniaco. I giallorossi effettuano passi avanti per la punta del Real Madrid, con il quale ci sarebbe già un accordo. Ma prima bisogna rinnovare.

Calciomercato Roma, Borja Maroyal si avvicina: accordo con lo spagnolo, ma prima serve il rinnovo

La Roma preme sull’acceleratore per assicurarsi il nuovo vice Dzeko. Il nome in cima alla lista e per il quale si continua a trattare in queste ore è quello di Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, l’offerta dei giallorossi sarebbe quella di un anno di prestito e diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Per far sì che arrivi il via libera del club spagnolo però, sarà necessario che prima l’attaccante rinnovi con i ‘blancos’.

Infatti il contratto del bomber spagnolo con il Real Madrid scadrà nel 2021 e per tutelarsi la squadra di Zidane vorrebbe prima assicurarsi il prolungamento per non perderlo a zero. L’ostacolo maggiore nella trattativa però potrebbe essere rappresentato proprio dal tecnico francese, che ancora non ha dato l’ok per la partenza del calciatore, perché preferirebbe mandare in prestito Jovic. Tutto ruota intorno alla decisione di Zidane dunque, mentre il nome di Kalinic continua a circolare in casa Roma.

