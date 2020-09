Calciomercato Inter, scambio e attaccante last minute | Cifre e dettagli

L’Inter lavora all’ultimo rinforzo da regalare a Conte per completare l’attacco nerazzurro. Spazio al clamoroso scambio: il possibile scenario

Il calciomercato nerazzurro può riservare un’ultima sorpresa per l’attacco di Antonio Conte. Si fa strada una pista che, al fotofinish, puó chiudere lo scambio per il quarto attaccante dell’Inter nella stagione appena iniziata: ecco lo scenario.

Calciomercato Inter, ecco l’attaccante per Conte

Sei giorni alla chiusura ufficiale della sessione estiva di mercato ed in casa Inter il chiodo fisso è l’attacco. Conte ha richiesto un profilo all’altezza per completare il reparto e, in tal senso, il nome giusto potrebbe essere quello di Gervinho.

L’ivoriano, accostato nelle ultime settimane ai nerazzurri, può approdare a Milano nelle ultime ore di mercato. L’operazione con il Parma si baserebbe su uno scambio di prestiti, con diritto di riscatto, con Pinamonti pronto ad approdare in Emilia.

Il riscatto di Gervinho verrebbe fissato a circa 4 milioni, per Pinamonti l’Inter chiederebbe a fine stagione non meno di 15. Situazione dunque in divenire, le ultime ore di mercato infiammano l’asse Milano-Parma: Gervinho in nerazzurro ‘grazie’ a Pinamonti.

