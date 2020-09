Calciomercato Inter, ‘sgarbo’ Mourinho | Le ultime dall’Inghilterra

Impegnata a ricavare liquidità per gli ultimi colpi, si complicano i piani di mercato per l’Inter. Dall’Inghilterra, pronto lo ‘sgarbo’ del grande ex.

La ‘pazza’ vittoria ottenuta contro la Fiorentina in campionato, ha messo a nudo punti di forza e criticità dell’Inter. Se nella metà campo offensiva la squadra di Antonio Conte ha sfoggiato diverse soluzioni di livello, la retroguardia è apparsa in netta difficoltà, non disponendo di un elemento in grado di garantire filtro e collegamento tra la difesa e il centrocampo.

Per tentare gli ultimi innesti utili a completare la rosa, i nerazzurri sono pronti a cedere alcuni ‘pezzi da novanta’, tra tutti Marcelo Brozovic e Milan Skriniar.

Calciomercato Inter, Mourinho tenta lo ‘sgarbo’: abbandona la pista Skriniar e vira su Rudiger, obiettivo dei nerazzurri

Mentre per Brozovic sembra sbloccarsi l’opzione Bayern Monaco, a complicarsi improvvisamente è l’uscita del centrale difensivo slovacco, Milan Skriniar.

Accostato con insistenza al Tottenham di José Mourinho, il futuro di Skriniar difficilmente sarà a Londra. Di fronte alla richiesta dell’Inter di 50 milioni di euro cash, il club inglese sembra essersi convinto ad abbandonare la pista per il difensore ex Sampdoria, virando clamorosamente su un altro profilo, ambito proprio dai nerazzurri.

Dall’Inghilterra notizie delle ultime ore parlano di un tentativo deciso del Tottenham per Antonio Rudiger, difensore del Chelsea. Il giocatore della nazionale tedesca, finito nel mirino dell’Inter, oltre che della Juventus e del Milan, potrebbe accettare la corte di Mourinho. Gli Spurs avrebbero presentato un’offerta al Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il prestito potrebbe tramutarsi in un obbligo di riscatto di fronte ad una qualificazione in Champions della squadra di White Hart Lane.

L’Inter rischia quindi di dover cambiare i propri piani di mercato per ‘colpa’ proprio del grande ex, Jose Mourinho.

