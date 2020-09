Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo | Va in Premier: le cifre

La Juventus sta per vedere svanire uno dei profili seguiti negli ultimi mesi: c’è l’offerta dall’Inghilterra, futuro in Premier League

Non arrivano buone notizie per il calciomercato della Juventus. Il club bianconero deve infatti salutare uno degli obiettivi maggiormente accostati alla ‘Vecchia Signora’ nelle ultime settimane. Il suo futuro sarà in Premier League: ecco l’offerta che sblocca la trattativa.

Calciomercato Juventus, De Paul saluta la Serie A

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, il club bianconero si prepara a salutare definitivamente l’obiettivo Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, cresciuto esponenzialmente nell’ultima stagione con l’Udinese, è ad un passo dalla Premier League.

A farsi avanti, come ventilato ormai da giorni, è il Leeds del ‘Loco’ Bielsa pronto a chiudere l’acquisto del talento sudamericano dal club friulano. L’offerta del Leeds sarebbe vicinissima ai 40 milioni di euro richiesti dal club di Pozzo per lasciar partire De Paul.

Il centrocampista classe ’94, 35 presenze, 7 reti e 7 assist nell’ultima annata calcistica, sfuma definitivamente per la mediana di Pirlo. L’ex Valencia saluta dunque l’Italia: la Premier League pronta ad abbracciare De Paul.

