Calciomercato Juventus, tesoretto per tre colpi | Cifre e nomi

La Juventus continua ad essere sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Il club bianconero sarebbe così pronto agli ultimi giorni davvero importanti

Giorni davvero frenetici in casa Juventus. Ancora per poco, poi terminerà la sessione di calciomercato con il club bianconero pronto anche a regalare un triplo colpo al neo-tecnico Andrea Pirlo. Con le possibili cessioni la dirigenza potrebbe così preparare l’assalto definitivo.

Calciomercato Juventus, triplo colpo bianconero

In casa bianconero potrebbero dire addio Rugani, De Sciglio e Douglas Costa: tre cessioni che sarebbero davvero eccellenti. Così la Juventus avrebbe un tesoretto da reinvestire sul mercato, ben 95 milioni di euro per tentare l’assalto ad Emerson (25 milioni), Chiesa (50) e infine, il giovane attaccante dell’Everton, Moise Kean, che non vede l’ora di tornare in Serie A.

Un triplo colpo davvero interessante per andare a rinforzare ogni reparto di Andrea Pirlo, che sta impiegando anche giovani promettenti nelle prime uscite stagionali come il terzino Frabotta.

Ancora pochi giorni, poi si conoscerà con certezza la strategia della Juventus.

