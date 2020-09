Calciomercato Juventus, tentativo per Theo Hernandez | Super scambio

La Juventus avrebbe fatto un clamoroso tentativo col Milan: maxi operazione per arrivare a Theo Hernandez

Anche la seconda giornata della Serie A si è conclusa: Juventus e Milan arrivano dal weekend di campo con animi differenti per il risultato ottenuto e simili per la sensazione di incompiutezza. Entrambe le società devono completare le proprie rose e presentano ancora diverse lacune. Nella giornata di ieri Andrea Agnelli si è recato a Casa Milan per discutere di questioni di Lega, ma dietro all’incontro fra i due club potrebbero esserci anche ragioni di mercato. La Juventus, infatti, avrebbe avanzato una proposta clamorosa ai rossoneri: un maxi scambio per portare a Torino Theo Hernandez.

Calciomercato Juventus, tentativo per Theo Hernandez | Offerti Douglas Costa e Rugani!

La Juventus avrebbe fatto un clamoroso tentativo per Theo Hernandez. L’esterno spagnolo sarebbe il profilo ideale per la fascia sinistra bianconera: Andrea Pirlo, infatti, ha bisogno di un giocatore che sappia coprire interamente la corsia laterale e che sia anche predisposto ad offendere. Il club piemontese avrebbe avanzato una proposta clamorosa al Milan, inserendo anche Douglas Costa nell’operazione: i dettagli.

I bianconeri, per arrivare a Theo Hernandez, sono disposti ad offrire ai rossoneri il cartellino di Douglas Costa ed il prestito di Daniele Rugani: due giocatori che potrebbero fare molto comodo alla compagine di Stefano Pioli. Nonostante questo, però, il Milan avrebbe chiuso la porta in maniera decisa alla Juventus. La società meneghina non vuole assolutamente perdere l’esterno spagnolo, tantomeno consegnandolo nelle mani di una diretta concorrente.

La Juventus avrebbe fatto un clamoroso tentativo per Theo Hernandez, offrendo Douglas Costa e Rugani: secco ‘no’ del Milan.

