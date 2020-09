Calciomercato Juventus, concorrenza per De Paul | Arriva l’offerta

La Juventus resta sempre interessata a Rodrigo De Paul. L’Udinese potrebbe però cedere l’argentino alla concorrenza, vista l’offerta ricevuta.

Il mercato italiano è monitorato costantemente dalla Juventus, soprattutto se si tratta di calciatori validi. Uno di questi è Rodrigo De Paul, finito nel mirino dei bianconeri, ma non solo. E’ infatti noto l’interesse del Leeds per l’argentino, con Marcelo Bielsa che vorrebbe accaparrarsi il giocatore per aggiungere qualità e quantità alla sua squadra. Ma anche un altro club si sarebbe fatto avanti.

Juventus, offerta dallo Zenit per De Paul

Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset.it‘, infatti, lo Zenit ha formulato un’offerta da 25 milioni di euro all’Udinese per De Paul. Nei giorni scorsi la trattativa si era un po’ fermata, ma i contatti sono ripresi soprattutto tramite iniziativa di Augustin Jimenez, agente del giocatore. La Juventus per ora osserva, in attesa di capire cosa deciderà il club friulano.

