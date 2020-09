Calciomercato Milan, è fatta per il talento | È in volo per Milano

Dopo aver impressionato nel preliminare di Europa League, il Milan è pronta a chiudere per il giovane Hauge. Il norvegese atteso a Milano per le visite mediche di rito.

La stagione del Milan è iniziata nel migliore dei modi, con tre vittorie in altrettante partite. Se in campionato la compagine rossonera ha avuto vita facile contro Bologna e Crotone, più sofferta è stata la vittoria nei preliminari di Europa League contro i norvegesi del Bodoe/Glimt.

Proprio contro gli scandinavi, la dirigenza milanista è rimasta impressionata dalla prestazione di un giovane calciatore del Bodoe. Paolo Maldini e Fredric Massara si sono subito attivati per sondare il terreno intorno al giovane obiettivo, concludendo in pochi giorni quello che potrebbe rivelarsi un prezioso colpo last-minute.

Calciomercato Milan, è fatta per Hauge del Bodoe/Glimt: il giovane atteso a Milano nelle prossime ore

Tra tutti i profili accostati al Milan per rinforzare il reparto offensivo , il club rossonero potrebbe optare dunque per la ‘scelta a sorpresa’.

Come anticipato da Calciomercato.it, nelle ultime ore il Milan avrebbe concluso il ‘colpo’ Hauge. I dirigenti rossoneri hanno raggiunto un accordo verbale con gli agenti del norvegese, arrivati a Milano nella giornata di ieri.

È atteso a breve l’accordo con il Bodoe/Glimt. Per Hauge il club norvegese chiedeva una cifra intorno ai 6 milioni di euro, con il Milan disposto ad offrire 5 milioni più bonus. Il giocatore è stato intercettato pochi minuti fa al gate dell’aeroporto di Oslo, pronto a partire per Milano. Ai microfoni dei giornalisti presenti, Hauge ha rilasciato poche parole ma di forte impatto: “Sono in volo per Milano dove incontrerò i miei agenti. Stanno discutendo gli ultimi dettagli con il Milan e spero che la trattativa si concluda nei migliori dei modi. Voglio giocare con Ibrahimovic, mi ispiro a lui e ho voglia di imparare“.

Una volta risolti gli ultimi dettagli, l’attaccante classe ’99 sosterrà le visite mediche di rito e apporrà la firma al suo nuovo contratto con i ‘Diavoli’. Ottimo rinforzo dunque per la squadra di Pioli, attesa giovedì dall’ultimo turno preliminare di Europa League contro il Rio Ave.

