Calciomercato Milan, è addio con Paqueta | Ecco la sua nuova squadra

Il Milan lavora anche nell’ultima settimana di calciomercato e chiude un nuovo affare in uscita. Paqueta saluta tutti!

È fatta per una nuova cessione in casa Milan. Il club rossonero ha ormai raggiunto l’accordo con il Lione per la cessione di Lucas Paqueta a titolo definitivo, così come riportato da gianlucadimarzio.com. Il brasiliano ha già salutato i suoi compagni ed è pronto a partire per la Francia.

Il Milan vuole ritornare tra le prime quattro posizioni in Serie A, ha fatto già dei passi importanti in avanti ma questa settimana può essere decisiva. Come dimostra la cessione del brasiliano, il calciomercato non è ancora finito e non si escludono ulteriori affari in entrata e in uscita.

Dopo meno di due anni conditi da 44 presenze e una rete, dunque, termina l’avventura di Lucas Paqueta in rossonero.

