Calciomercato Milan, l’Atletico ci prova | Sgarbo a centrocampo

Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid pronto allo sgarbo per Lucas Torreira: i colchoneros avrebbero già incontrato l’agente dell’uruguaiano

Nonostante l’arrivo di Sandro Tonali, il Milan continua a guardare con interesse il mercato dei centrocampisti, a caccia dell’occasione giusta da aggiungere al proprio organico. Uno dei nomi sulla lista di Maldini e Massara, è quello di Lucas Torreira, regista ormai fuori dai piani tecnici di Mikel Arteta e pronto a lasciare l’Arsenal per tornare protagonista altrove. Sfortunatamente per i rossoneri, però, sull’ex Sampdoria si sarebbe fiondato l’Atletico Madrid, altro suo storico estimatore, che sarebbe pronto a fare sul serio per lui. Secondo quanto riportato da ‘Bleacher Report’, i colchoneros avrebbero già incontrato l’agente dell’uruguaiano, raccogliendo il pieno consenso per un eventuale approdo in Spagna.

