Calciomercato Milan, 40 milioni alla Roma | Idea scambio

Il Milan vuole chiudere nel migliore dei modi il calciomercato e pensa al colpo a centrocampo. C’è la proposta!

Il Milan vuole rialzarsi in maniera definitiva dopo anni bui e lontani dalla Champions League. La compagine rossonera ha vissuto un grande finale di stagione poche settimane fa e ora vuole fare ancora meglio in questa annata, provando a rientrare nelle prime quattro posizioni per rivedere la competizione più importante per club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Benevento, UFFICIALE | Iago Falque nuovo giocatore dei Sanniti

La squadra allenata da Stefano Pioli è ripartita sicuramente con fiducia e ha già ottenuto buoni risultati tra Europa League e Serie A, ma deve sicuramente continuare così per togliersi ulteriori soddisfazioni. Nell’ultima settimana di mercato, poi, sarà importante chiudere per nuovi colpi e completare la rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tesoretto per tre colpi | Cifre e nomi

Calciomercato Milan, idea Veretout: in trattativa anche Conti | Controproposta della Roma

Il Milan sta cercando ancora un ultimo rinforzo a centrocampo e il nome uscito nelle ultime ore potrebbe essere quello di Veretout della Roma, che era stato vicino ai rossoneri prima del trasferimento nella Capitale. I giallorossi potrebbero lasciarlo partire per offerte di circa 40 milioni o meno e il Milan potrebbe inserire delle contropartite per alleggerire il prezzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, UFFICIALE | Luis Alberto rinnova con i biancocelesti

L’idea del ‘Diavolo’ sarebbe quella di inserire Conti nella trattativa in quanto la Roma sarebbe a caccia di nuovi esterni, ma Fonseca vorrebbe elementi più affidabili visti i tanti infortuni di Karsdorp, Santon o Bruno Peres. Per questo la richiesta potrebbe essere Calabria, che ha un valore di circa 10 milioni. Il Milan però non vorrebbe liberarsi del proprio terzino.

Dunque il Milan cerca il rinforzo a centrocampo ma insieme alla Roma deve trovare la formula giusta per arrivare a Veretout.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, è fatta per il talento | È in volo per Milano

Calciomercato Juventus, tentativo per Theo Hernandez | Super scambio