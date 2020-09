Calciomercato Inter e Milan, Dzeko può salutare | Scambio beffa

Zidane cerca un nuovo attaccante per il Real Madrid: possibile scambio di calciomercato in Serie A.

La partenza di Luka Jovic dal Real Madrid sembra oramai scontata, soprattutto a fronte del fatto che per l’attaccante lo spazio è veramente poco e l’ex Eintracht vorrebbe trovare maggior minutaggio per la propria carriera. Per questo motivo Florentino Perez vorrebbe assicurare a Zinedine Zidane un nuovo centravanti che possa accettare il ruolo di vice Benzema e allo stesso tempo permettere all’allenatore francese di avere una valida alternativa al suo connazionale.

Calciomercato Roma, proposto lo scambio per Dzeko

Il nome scelto da Zidane sarebbe quello di Edin Dzeko: dopo il tira e molla con la Juventus, il centravanti di Sarajevo è rimasto alla Roma, squadra con la quale è sceso in campo anche domenica sera proprio contro i bianconeri, con la fascia da capitano al braccio. Zidane sta cercando un centravanti che risponde all’identikit dell’ex Manchester City e contestualmente c’è da tener presente che la Roma gradirebbe il prestito di Jovic, per aggiungere un giovane di talento al proprio reparto offensivo. Sull’attaccante era forte l’interesse anche di Inter e Milan, che nelle ultime settimane si sono avvicinate al prestito dell’attaccante, ma senza riuscire ad affondare il colpo.

Dzeko è un attaccante che riuscirebbe subito ad adattarsi alla disciplina delle merengues, grazie soprattutto alla sua sobrietà e al suo rispetto per la disciplina, ma è anche vero che Perez non vorrebbe siglare un accordo con un giocatore di 34 anni, al quale verrebbe offerto non più di un biennale. L’affare dovrà comunque concludersi nell’arco di pochi giorni, dato la chiusura del calciomercato oramai imminente. Da definire anche le cifre, con Jovic costato 60 milioni al Real Madrid e Dzeko che invece attualmente ha una valutazione da circa 15 milioni di euro.

