Serie A, pericolo stop al campionato | Le parole di Spadafora

Si fanno insistenti le voci di una sospensione della Serie A dopo i 14 casi di Covid-19 tra le fila del Genoa. In merito a ciò, il Ministro Spadafora ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Tra le fila del Genoa, dopo la partita contro il Napoli, sono stati rivelati 12 casi di Covid-19 dopo Perin e Schöne. C’è dunque preoccupazione su come proseguirà il campionato, in attesa anche dei tamponi dei calciatori partenopei. In merito a questa situazione, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato alcune dichiarazioni fuori da Montecitorio.

Serie A, l’annuncio del Ministro Spadafora

Queste le dichiarazioni di Spadafora: “Stop al campionato? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. Destano sicuramente preoccupazione i casi del Genoa, ne parlerò con il presidente della Lega Dal Pino e Gabriele Gravina. Nell’interesse di tutto il movimento sportivo, dobbiamo trovare un punto d’incontro tra il CONI e le Federazioni”. Resta da capire come verrà gestita questa situazione, l’ipotesi più probabile è che Genoa-Torino in programma sabato alle 18:00 venga rinviata a data da destinarsi.

