Calciomercato Inter, Ausilio fa chiarezza | Blindati due giocatori

Prima della partita odierna contro il Benevento, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, chiarisce la posizione di due difensori

Il calciomercato entra nel vivo della sua ultima settimana di apertura, mentre l’Inter lavora a nuovi possibili colpi in entrata ed in uscita. A fare chiarezza sul mercato nerazzurro è il direttore sportivo Piero Ausilio, che sottolinea la permanenza di due calciatori che sembravano essere in uscita.

Calciomercato Inter, Ausilio interviene e chiarisce: Skriniar e Ranocchia restano in nerazzurro

Mettere in chiaro le cose prima della fine del mercato è un aspetto fondamentale in questi giorni ed in casa Inter ci ha pensato il diretto sportivo, Piero Ausilio. Nel pre partita contro il Benevento infatti, Ausilio è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ ed ha chiarito il futuro di due calciatori che erano stati dati per possibili partenti.

Il primo su cui esce allo scoperto è Andrea Ranocchia, difensore accostato al Genoa nelle ultime settimane. Il direttore sportivo conferma la trattativa con i rossoblu, chiarendo però che dopo un confronto con Antonio Conte hanno optato per la permanenza del giocatore che sarebbe anche un uomo importante per lo spogliatoio. Infine, parole importanti anche su Milan Skriniar, con Ausilio che dichiara che l’Inter non avrebbe ricevuto offerte per il centrale e che resterà in nerazzurro. Due conferme importanti che nei tanti impegni saranno sicuramente fondamentali.

