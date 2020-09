Calciomercato Milan, Bakayoko sempre in cima | Le ultime dalla Francia

Il Milan vorrebbe regalare un altro colpo di mercato a Stefano Pioli. Nel mirino ci sarebbe sempre Bakayoko, centrocampista di proprietà del Chelsea: le ultime

Asta importante per il centrocampista di proprietà del Chelsea, Tiémoué Bakayoko. Come svelato dal portale francese “Le 10 Sport” sulle sue tracce ci sarebbe il forte interessamento del Paris Saint-Germain, che lo avrebbe individuato per rinforzare la zona centrale di campo. Il direttore sportivo del club francese, Leonardo, vorrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi.

Calciomercato Milan, Bakayoko sempre nel mirino

Secondo le ultime indiscrezioni lo stesso Chelsea lo darebbe soltanto in prestito secco a tre milioni di euro. Ma il Psg vorrebbe avere il diritto di riscatto per poter decidere poi in seguito. Così Milan e Atletico Madrid restano sempre in corsa per preparare l’assalto decisivo al giocatore francese. Novità importanti potrebbero arrivare proprio negli ultimi giorni di calciomercato con la società rossonera, pronta ad accoglierlo nuovamente a braccia aperte. Nella scorsa stagione ha vestito ancora la maglia del Monaco collezionando ben venti presenze condite da un gol. Ora il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A.

