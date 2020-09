L’attaccante polacco del Napoli, Arek Milik, dirà quasi sicuramente addio al Napoli. Tanti top club d’Europa sulle sue tracce: che sfida!

Sono giorni davvero importanti per conoscere con certezza il futuro di Arek Milik. L’attaccante polacco, ad un passo dalla Roma, sta vivendo ormai da separato in casa con il Napoli.

Calciomercato Napoli, Milik vola all’estero | Sfida fra top club

Come svelato dal quotidiano spagnolo “As” lo stesso attaccante del Napoli potrebbe essere utile come alternativa per Simeone venendo così accostato nelle ultime ore all’Atletico Madrid, dopo il super acquisto in attacco di Suarez dal Barcellona.

Inoltre, l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” avrebbe, invece, rilanciato una possibile ipotesi di vederlo al Paris Saint-Germain, sempre alla ricerca di un vero e proprio goleador. Infine, sulle sue tracce resta sempre il Tottenham che starebbe cercando un valido vice-Kane.

Novità importanti per Milik, che conoscerà soltanto negli ultimi giorni di mercato il suo futuro. Ormai sarà addio al Napoli.

