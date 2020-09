Serie A, UFFICIALE | L’esito dei tamponi del Napoli

Nella giornata di ieri i giocatori del Napoli sono stati sottoposto ad un ciclo di tamponi: l’esito dei test per il Covid-19 del club

Dopo i 14 casi di positività al ‘Covid-19’ del Genoa, ultima avversaria del Napoli in campionato, i giocatori partenopei sono stati sottoposti ad un ciclo di tamponi. Nella giornata di oggi i campani hanno comunicato l’esito ufficiale del primo ciclo di test per il ‘Coronavirus’, eseguiti in ottemperanza dei protocolli federali. Ecco l’esito dei tamponi.

Serie A, tampone ai giocatori del Napoli | L’esito UFFICIALE

Buone notizie per il Napoli di Gattuso. Secondo quanto riportato dal club partenopeo, i tamponi effettuati ieri dal gruppo squadra della Società Sportiva Calcio Napoli sono risultati, in toto, negativi. Ecco il tweet del club di De Laurentiis: