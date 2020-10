Calciomercato Inter, addio Lautaro | Intreccio con la Juventus

Saranno giorni ricchi di colpi di scena. Lautaro Martinez potrebbe dire addio all’Inter con la Juventus in grado di sbloccare l’operazione: ecco l’intreccio

Saranno giorni davvero bollenti in casa Inter. Lautaro Martinez sarebbe sempre nel mirino del Barcellona, che vorrebbe così regalare un altro colpo davvero importante al neo-tecnico Koeman. Come svelato dal quotidiano spagnolo “AS” il club blaugrana cercherà in tutti i modi di chiudere il super acquisto per l’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Milik vola all’estero | Sfida fra top club

Calciomercato Inter, Dembele sblocca l’operazione Lautaro

Se dovesse arrivare così una buona offerta per l’esterno offensivo francese, Dembele, il Barcellona lo potrebbe così cedere per poi provare l’offensiva decisiva per l’attaccante argentino, ancora in gol anche ieri contro il Benevento.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, occhi sulla Premier | Due obiettivi nel mirino

Proprio sulle tracce dell’attaccante francese ci sarebbe la Juventus, che potrebbe sbloccare così l’affare Lautaro al Barcellona. Un intreccio suggestivo con la possibilità di arrivare a colpi importanti anche per quanto riguarda la Serie A.

Le ultime ore di calciomercato saranno decisive per chiudere i super colpi per l’attacco delle big d’Europa. Da Lautaro a Dembele, tutto può cambiare improvvisamente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, obiettivo terzino | Scambio ‘due per uno’ in Spagna

Calciomercato Juventus, nuovo ‘mal di pancia’ | Rispunta il Barcellona!