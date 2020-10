Calciomercato Juventus, scambio con Douglas Costa | Inter ko

Sprint Juventus in questi ultimissimi giorni di calciomercato. Uno degli obiettivi dei bianconeri è piazzare Douglas Costa, fuori dai piani di Andrea Pirlo e della società

La Juventus vuole essere una delle protagoniste assolute di questi ultimissimi giorni di calciomercato. L’imperativo è lo stesso praticamente da oltre un anno: vendere, e solo dopo – semmai – comprare. In uscita ci sono ancora diversi calciatori, i cosiddetti ‘esuberi’ poiché non rientrano sia nei piani del club che di Andrea Pirlo. Il più ‘chiacchierato’ è sicuramente Douglas Costa, la cui partenza permetterebbe a Paratici & Co. di provare per davvero a mettere le mani su Federico Chiesa. Il futuro dell’esterno brasiliano potrebbe essere in Premier, ma non al Wolverhampton già rifiutato.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa a Londra: scambio e Inter ‘beffata’

Douglas Costa ambisce a un club di maggiore prestigio, vedi il Manchester United che nelle scorse ore si è visto respingere dal Borussia Dortmund un’altra mega offerta per Sancho. I ‘Red Devils’ hanno bisogno di un esterno di spessore e, se l’inglese non dovesse arrivare, ecco che in extremis potrebbero fare un tentativo per l’ex Bayern Monaco con una proposta magari da circa 28 milioni di euro più bonus. La Juve, volendo anche tramite intermediari, può invece proporre il 29enne di Sapucaia do Sul nientemeno che al Chelsea, considerato che i ‘Blues’ hanno perso Pulisic per infortunio e in questi restanti giorni di sessione estiva potrebbero lasciar partire Hudson-Odoi. Più nello specifico, l’idea dei bianconeri – tramutabile in proposta concreta – può essere quella di uno scambio di prestiti più opzione d’acquisto con Marcos Alonso, in cima ai desideri di Conte e quindi dell’Inter. Il laterale spagnolo ha rotto definitivamente con Lampard, con gli inglesi aperti ad una partenza a titolo temporaneo.

