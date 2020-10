Calciomercato Juventus, tentativo disperato del PSG | Offerto un big

A pochi giorni dalla chiusura del mercato il PSG effettua l’ultimo tentativo per un bianconero: offerto l’esterno come contropartita

Calciomercato pronto a vivere gli ultimi intensi giorni per i trasferimenti, mentre da Parigi arriva un nuovo disperato assalto ad un calciatore della Juventus. I francesi hanno l’obiettivo nel mirino da tempo, ma ora sembrerebbero disposti a mettere sul piatto un esterno come contropartita.

Calciomercato Juventus, assalto PSG a De Sciglio: offerto Draxler come contropartita

La Juventus continua a lavorare per piazzare gli ultimi colpi di calciomercato in entrata ed in uscita prima della chiusura della finestra per i trasferimenti. Per quanto riguarda le possibili uscite, il PSG continua a tenere gli occhi su Mattia De Sciglio, terzino inserito nella lista dei probabili partenti. I francesi sembrerebbero intenzionati ad effettuare un altro tentativo per arrivare al calciatore bianconero, inserendo anche una contropartita.

Ad essere messo sul piatto dal club parigino sarebbe Julian Draxler, esterno tedesco in passato accostato anche alla Lazio in Serie A. Il classe 1993 potrebbe essere la giusta contropartita per convincere la Juventus ed assicurarsi un nuovo terzino italiano, dopo l’arrivo di Alessandro Florenzi. Dunque tutto aperto per il futuro di Mattia De Sciglio negli ultimi giorni di calciomercato.

