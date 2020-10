Calciomercato Milan, attaccante ‘blindato’ | Esulta la Roma

Il Milan continua a lavorare sul mercato, ma l’obiettivo in attacco viene bloccato dal club proprietario: la sua permanenza favorisce la Roma

Milan a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie A e che questa sera dovrà affrontare il Rio Ave nell’ultimo turno preliminare di Europa League. Nel frattempo i rossoneri continuano a lavorare sul mercato, ma l’obiettivo in attacco si allontana. Ad esultare è la Roma.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpo in scadenza | Offerto ai rossoneri: i dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, arriva Hauge | Comunicato UFFICIALE

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, addio UFFICIALE | I dettagli

Calciomercato Milan, il Real Madrid blocca Jovic: la permanenza libera Borja Mayoral per la Roma

Si intrecciano le strade del calciomercato del Milan e della Roma. Infatti i rossoneri da tempo avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic, accostato anche all’Inter. Il bomber dei ‘blancos’ per molto tempo sembrava essere finito nella lista delle possibili cessioni, ma nelle ultime settimane sembrerebbe essere cambiato il suo futuro. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Cuatro’, Zidane avrebbe deciso di tenere Jovic come vice Benzema in questa stagione.

Per un obiettivo che sfuma per i rossoneri però, un altro si avvicina alla Roma. Infatti, grazie alla permanenza del serbo, il Real Madrid ha deciso di lasciare partire l’attaccante spagnolo Borja Mayoral. Il bomber classe 1997 sarebbe ormai ad un passo dai giallorossi, con l’agente oggi nella capitale per discutere gli ultimi dettagli del trasferimento. Dunque rossoneri che vedono sfumare il suo obiettivo, ma giallorossi che trovano il nuovo vice Dzeko.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Bakayoko sempre in cima | Le ultime dalla Francia