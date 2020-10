Calciomercato Milan, colpo in scadenza | Offerto ai rossoneri: i dettagli

Una proposta inattesa è arrivata nelle scorse ore in casa rossonera: offerto l’attaccante in scadenza, il piano del Milan

Il calciomercato del Milan è ormai vicino a concludersi, con la cessione di Paqueta che lascia spazio, economicamente, ad un innesto che completi il reparto arretrato di Pioli. Nelle ultime ore, però, un club francese avrebbe proposto il cartellino del suo talento al club di Elliott: i dettagli

Calciomercato Milan, offerta dalla Francia: servono 15 milioni

Seguito da tempo anche da Inter, Roma ed Atalanta, il destino di Florian Thauvin potrebbe essere a Milanello. A riportare l’indiscrezione è ‘Tuttosport’ che sottolinea come il cartellino del fantasista francese sia stato offerto ai rossoneri nelle scorse ore.

Thauvin, valutato 15 milioni di euro vista la scadenza con i transalpini nel 2021, non rientra tra le priorità del club di via Aldo Rossi. Più probabile che la dirigenza milanista possa provare a puntarvi l’anno prossimo, a parametro zero.

