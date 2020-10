LIVE – Champions League, sorteggio gironi | Le avversarie delle italiane

Alle 17 sarà il momento di conoscere i gironi di Champions League, pronta a partire dopo la sosta per le Nazionali.

Delle italiane soltanto la Juventus si trova nella prima fascia del sorteggio dei gironi di Champions League. Seguono, in terza, Inter, Atalanta e Lazio, con quest’ultima che torna nella competizione dopo anni di assenza e che approda alla fase a gironi per la seconda volta nell’era di Claudio Lotito: l’ultima volta era stata nella stagione 2007/2008. Sarà una prima volta, invece, per una prima volta per Krasnodar, Rennes e Midtjylland.

LIVE – Champions League, il sorteggio dei gironi

Rischio per la Juventus, quindi, che potrebbe essere sorteggiata insieme a una tra Manchester City, Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea o Manchester United, le più pericolose della seconda fascia. Più abbordabile invece la sfida con gli eventuali Ajax e Shakhtar Donetsk. Tutto da vedere, invece, per Inter e Lazio, così come per l’Atalanta, che l’anno scorso ha però già dimostrato di avere le carte in regola per poter essere una spina nel fianco di diverse compagini europee.

Questo il calendario della competizione:

Prima giornata: 20-21 ottobre.

Seconda giornata: 27-28 ottobre.

Terza giornata: 3-4 novembre.

Quarta giornata: 24-25 novembre.

Quinta giornata: 1-2 dicembre.

Sesta giornata: 8-9 dicembre.

Questa invece la suddivisione delle fasce.

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Juventus (Italia)

Siviglia (Spagna)

Porto (Portogallo)

Zenit (Russia)

SECONDA FASCIA

Manchester City (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Ajax (Olanda)

TERZA FASCIA

Inter (Inter)

Atalanta (Italia)

Lipsia (Germania)

Lazio (Italia)

Salisburgo (Austria)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Olympiacos (Grecia)

Krasnodar (Russia)

QUARTA FASCIA

Borussia Monchengladbach (Germania)

Marsiglia (Francia)

Rennes (Francia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Brugge (Belgio)

Basaksehir (Turchia)

Ferencvaros (Ungheria)

Midtjylland (Danimarca)

