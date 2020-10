Serie A, Genoa-Torino, c’è il rinvio | Ufficiale la decisione della Lega

La Lega ha deciso di rinviare la gara tra Genoa e Torino a data da destinarsi.

La Lega di Serie A ha preso la sua decisione per quanto riguarda Genoa-Torino, gara prevista per sabato e valida per la terza giornata di campionato: la sfida non si disputerà e verrà rinviata a data da destinarsi. Non ci sono ancora dettagli sulla possibile data né sulle successive gare dei genoani. D’altronde la sosta per le Nazionali permetterà al campionato di ripartire soltanto dopo aver superato la metà di ottobre, quando la positività al Covid-19 dei tesserati del Genoa potrebbe essere svanita.

La decisione arriva dopo l’alto numero di contagiati nella squadra di Rolando Maran, che già domenica aveva costretto il posticipo del fischio d’inizio della gara col Napoli alle 18:00, dopo aver ufficializzato la positività di Perin e di Schone.

