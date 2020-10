Serie A, arrivano le nuove regole Covid | La decisione della Lega

Arrivano le nuove decisioni in merito al Covid da parte della Lega dopo il rinvio di Genoa-Torino.

La Lega di Serie A ha stabilito le nuove regole per stabilire in maniera automatica e tempestiva la richiesta di rinvio delle gare a causa dell’alto numero di tesserati contagiati dal Covid. Come avvenuto per Genoa-Torino, quindi, la squadra coinvolta potrà richiedere il rinvio della gara a patto che la positività abbia colpito almeno dieci giocatori della rosa, inoltre la richiesta potrà essere avanzata una sola volta per l’intera stagione.

Serie A, nuove regole Covid da parte della Lega

Nel caso in cui, quindi, una squadra non fosse in grado di scendere in campo a causa della positività e avrà già esaurito l’unica richiesta possibile per rinviare la gara, subirà la sconfitta a tavolino per 3-0. La medesima norma si applicherà in Coppa Italia ma non nelle sfide di semifinale o finale (non ci sarebbero più date disponibili per il recupero). La Lega di Serie A ha anche stabilito di accettare le norme dell’UEFA, ossia di prevedere che il numero minimo di giocatori per poter scendere in campo dovrà essere di tredici: 12 calciatori di movimento e 1 portiere.

