Calciomercato Inter, non solo Darmian | Possibile doppio colpo

Calciomercato Inter, non solo Darmian: secondo la redazione di ‘Sky Sport’, i nerazzurri studiano per l’arrivo di un altro rinforzo

Un affare difatti annunciato da tempo, ma che finalmente si appresta a giungere al termine. Ancora pochi istanti e poi Matteo Darmian sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il terzino ormai ex Parma arriva alla corte di Antonio Conte, firmando un triennale da due milioni di euro netti a stagione. Un’operazione esperienza per l’Inter, che aggiunge un altro over 30 al proprio organico. Eppure, nonostante il poco tempo rimasto a disposizione, Marotta ed Ausilio non si fermerebbero qui. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’Inter studia la possibilità di mettere a segno un altro colpo, cercando un ultimo rinforzo da aggiungere al proprio centrocampo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro | Intreccio con la Juventus

Calciomercato Milan, colpo in scadenza | Offerto ai rossoneri: i dettagli