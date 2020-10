Ancora una possibile beffa in casa Juventus. “Bomba” dalla Spagna, sempre più vicino alla Premier League: affare ad un passo!

Non sarà un giocatore della Juventus. Da tempo lo stesso club bianconero sarebbe stato sulle sue tracce, ma l’affare ormai sembra saltato definitivamente. Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes” il talento francese sarebbe ad un passo dalla Premier League.

Calciomercato, niente Juve | Dalla Spagna: vola in Premier!

Aouar, classe ’98 (Getty Images)

Come si può leggere dal portale spagnolo il talento del Lione, Houssem Aouar, sarebbe ad un passo dall’Arsenal con l’operazione complessiva che si aggira intorno ai 40 milioni di euro: dieci subito più altri trenta in vista della prossima estate.

L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo con la Juventus che dovrà rinunciare definitivamente al suo acquisto. Il francese si metterà subito a disposizione di Arteta, che non vede l’ora di abbracciarlo per un nuovo acquisto a centrocampo di assoluto rilievo per i “Gunners”.

Un colpo sfumato con la Juventus che vorrebbe fare l’ultimo regalo al neo-tecnico Andrea Pirlo. Nelle ultime ore pronto l’assalto definitivo a Federico Chiesa, esterno della Fiorentina.

