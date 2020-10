Calciomercato Juventus, da Bernardeschi a Khedira | Il punto in uscita

Calciomercato Juventus, da Bernardeschi a Khedira: bianconeri alle prese con le cessioni di lusso, il punto sui centrocampisti in uscita

Resta al lavoro la Juventus di Paratici e Pirlo, che in questi ultimi giorni di mercato cerca di mettere a segno il colpaccio Chiesa e portare alla corte dei bianconeri il giovane talento toscano. Eppure, restano ancora un paio (e di assoluto spessore) gli esuberi da dover smaltire in rosa: Bernardeschi, Khedira e Douglas Costa sembrano tutti pronti e con le valige in mano, soprattutto dopo i rinforzi giunti nell’ultima sessione di mercato (Kulusevski, Arthur e McKennie). Ragion per cui, saranno giorni febbrili per Paratici, che dovrà fare spazio numerico e salariale all’interno della rosa, prima di affondare il colpo per il numero 25 della Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro | Intreccio con la Juventus

Calciomercato Milan, colpo in scadenza | Offerto ai rossoneri: i dettagli