Calciomercato, Juventus all’ultimo respiro | Douglas Costa in Serie A

Il mercato chiuderà nella giornata di lunedì e la Juventus è sempre più convinta di provare l’affondo per Chiesa. Il club bianconero a breve potrebbe avanzare la proposta alla viola inserendo Douglas Costa nella trattativa.

La Juventus ha sempre nel mirino Federico Chiesa. La trattativa con la Fiorentina non è facile da mandare avanti, ecco perché sarebbe stato valutato anche un piano B. Tuttavia, la prima scelta di Andrea Pirlo è quella di affidare la fascia all’asso viola, da tempo nella lista degli obiettivi dei bianconeri. Verosimilmente la Juve proverà l’affondo nelle prossime ore, per far vacillare le richieste di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina.

Juventus, Douglas Costa per Chiesa

La lista degli esuberi della Juventus è molto lunga: si passa da Khedira e Rugani fino ad arrivare a Bernardeschi e Douglas Costa. Quest’ultimo, infatti, non è ancora riuscito a trovare una squadra nonostante sia sul mercato da diverso tempo. Ecco perché la Juventus potrebbe inserirlo nella trattativa per arrivare a Federico Chiesa. Un tentativo last-minute, per portare l’attaccante viola a Torino prima del 5 ottobre.

La Juve ha provato a inserire Douglas Costa in diverse trattative, soprattutto con squadre della Premier League. Ma l’ingaggio alto, l’età e la condizione fisica del brasiliano sembra aver interrotto ogni tipo di discorso. Proponendolo alla Fiorentina, nell’ambito di uno scambio per Chiesa, l’affare potrebbe concludersi. I viola si ritroverebbero un altro ex Bayern Monaco in squadra -dopo Ribery– capace di sostituire l’esterno della Nazionale italiana e di portare ulteriore esperienza internazionale e importanti doti balistiche al servizio di Beppe Iachini. Una situazione tutta da monitorare in attesa della fine del mercato.

