Calciomercato Juventus, idea a sorpresa sulla fascia | Scambio per Rugani

La Juventus è alla ricerca di un calciatore sulla fascia sinistra. Potrebbe dunque nascere un nuovo scambio di mercato che coinvolgerebbe Daniele Rugani, difensore centrale in uscita.

La Juventus vuole a tutti i costi piazzare Daniele Rugani in un’altra squadra. Il difensore centrale non rientrerebbe nei piani di Andrea Pirlo e negli ultimi giorni i bianconeri hanno provato a imbastire uno scambio con il Barcellona. Junior Firpo alla Juve e Rugani in Liga, con Pirlo che avrebbe così anche un rinforzo sulla fascia sinistra, dove al momento c’è il solo Frabotta, con anche De Sciglio in lista di sbarco. Tuttavia, non è esclusa una trattativa con un altro club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione vicina | Colpo top per l’erede!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Genoa-Torino, c’è il rinvio | Ufficiale la decisione della Lega

Juventus, scambio con il West Ham per Rugani

La squadra in questione che potrebbe ingaggiare Daniele Rugani è il West Ham. I rapporti con la Juventus sono positivi, visto anche la trattativa chiusa qualche anno fa, con Ogbonna che approdò in Premier League. La Juve guarda tra le fila degli Hammers e lo scambio coinvolgerebbe Arthur Masuaku, esterno sinistro nato in Francia e dunque comunitario.

Con quest’operazione, la Juventus risolverebbe la questione legata a Rugani e si assicurerebbe un calciatore in grado di giocare a sinistra, sia in difesa, sia a centrocampo. Masuaku in questa stagione ha già disputato tre partite tra Premier ed EFL Cup.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro | Intreccio con la Juventus

Calciomercato Milan, colpo in scadenza | Offerto ai rossoneri: i dettagli