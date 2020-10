Calciomercato Milan, rifiutata l’offerta | L’annuncio del ds

I rossoneri avevano dato l’assalto al difensore, ma il ds blocca tutto: “Ha una valutazione superiore a quella proposta dal Milan”

Prosegue con grande intensità il mercato dei rossoneri, che hanno annunciato l’arrivo di Jens Petter Hauge per l’attacco. Nella giornata di ieri, poi, il Milan è riuscito a conquistare la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League dopo un’incredibile partita contro il Rio Ave. Sono serviti i calci di rigore, che si sono protratti a lungo fino alla parata decisiva di Donnarumma. Ora i dirigenti meneghini vogliono regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore per completare l’organico, ma l’ultimo obiettivo del Milan sembra essere sfumato: il direttore sportivo ha annunciato la chiusura della trattativa.

Calciomercato Milan, niente Tomiyasu | Bigon: “Abbiamo rifiutato le offerte”

L’ultima idea del Milan per rinforzare la retroguardia è Takehiro Tomiyasu: il giapponese del Bologna si sta rivelando come uno dei migliori prospetti difensivi della Serie A. I rossoneri sono attratti anche dall’età del giocatore, classe ’98, che sarebbe perfettamente in linea con la politica sposata dal club sul mercato. Nella giornata di oggi, però, il direttore sportivo del Bologna ha chiuso la porta al club meneghino.

A margine della presentazione di Aaron Hickey, Riccardo Bigon ha parlato anche della trattativa con i rossoneri per il difensore giapponese. “Tomiyasu? Per lui abbiamo rifiutato offerte perché per noi è importante e perché crediamo possa avere una valutazione superiore a quella proposta dal Milan”. Gli emiliani, infatti, sono consapevoli di avere fra le mani un giocatore di qualità e di grande duttilità tattica e, per questo, vogliono riuscire a monetizzare al massimo una sua eventuale cessione.

