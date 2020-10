Calciomercato Roma, preso il vice Dzeko | Il comunicato UFFICIALE

In casa Roma, dopo la conferma di Edin Dzeko in attacco, arriva anche l’ufficialità dell’attaccante che agirà come vice del bosniaco

Saranno tre giorni infuocati quelli che porteranno al prossimo 5 ottobre, quando la finestra per i trasferimenti vedrà la propria chiusura. La Roma, dopo non essere riuscita a trovare l’accordo per l’arrivo di Arkadiusz Milik ed aver optato per la permanenza di Edin Dzeko, chiude la trattativa per l’arrivo del vice del bosniaco. Di pochi minuti fa l’ufficialità dell’operazione.

Potrebbe interessarti anche >>> Europa League, sorteggiati i gironi | Le avversarie di Milan, Roma e Napoli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, 40 milioni alla Roma | Idea scambio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, c’è l’addio | UFFICIALE la risoluzione

Calciomercato Roma, UFFICIALE Borja Mayoral: prestito con diritto di riscatto

In tre giorni bisognerà sistemare le ultime cose in rosa, visto che il 5 ottobre chiuderà la finestra di calciomercato e se ne riparlerà poi a gennaio. In casa Roma i reparti da rinforzare più di tutti sono l’attacco e la difesa, ma per uno dei due ora arriva l’ufficialità del nuovo acquisto. Infatti, attraverso un comunicato ufficiale, la Roma comunica l’arrivo di Borja Mayoral dal Real Madrid.

Con i ‘blancos’, i giallorossi hanno trovato l’accordo per il prestito più il diritto di riscatto a fine anno fissato a 15 milioni di euro, che salirà a 20 milioni nel secondo anno. L’attaccante spagnolo, che nell’ultima stagione ha militato nel Levante collezionando 36 presenze e 9 gol, agirà come vice Dzeko. Un colpo che anche in chiave futura potrebbe essere importante per la società capitolina, qualora decidesse di riscattare il bomber.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, Kalinic non torna | Annuncio dalla Spagna