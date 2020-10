Calciomercato Juventus, lo United ‘scarica’ Douglas Costa | Salta tutto

Calciomercato Juventus, Douglas Costa può finire fuori dalla short-list di Solskjaer: lo United ha puntato un altro profilo, i dettagli

Resta in attesa di una cessione eccellente, la nuova Juventus di Andrea Pirlo, che senza lo spazio salariale e numerico adatto, non può fare spazio in rosa al sogno Federico Chiesa. Tra i principali partenti, figurava il nome di Douglas Costa, che può fregiarsi di tanti estimatori in giro per l’Europa. Eppure, il Manchester United (club che più degli altri lo aveva monitorato) sarebbe pronto a ‘mollarlo’ per sterzare con forza su altri profili.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Milan shock | Bakayoko in un’altra big di Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea a sorpresa sulla fascia | Scambio per Rugani

Calciomercato Juventus, lo United ‘scarica’ Douglas Costa: nel mirino Dembele ed Ocampos

Solskjaer è a caccia di un esterno offensivo capace di mettere a soqquadro le difese avversarie, anche se il sogno Jadon Sancho non è più perseguibile. Eppure, i piani B e C dei Red Devils restano di altissimo profilo, anche se tra questi non comparirebbe quello di Douglas Costa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘The Mirror’, il Manchester United avrebbe ristretto la propria lista dei desideri a due nomi: Ousmane Dembele e Lucas Ocampos. Il primo, avrebbe già aperto ad un trasferimento in Premier League, ma la trattativa con il Barcellona potrebbe rivelarsi insidiosa, considerando soprattutto le statistiche. Ragion per cui, il profilo di Ocampos resta di assoluto interesse per i Red Devils, sia per costi che per disponibilità a trattare di Siviglia e calciatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, Genoa-Torino, c’è il rinvio | Ufficiale la decisione della Lega

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro | Intreccio con la Juventus

Calciomercato Milan, colpo in scadenza | Offerto ai rossoneri: i dettagli