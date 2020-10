Napoli, due positivi al Covid-19 | Il comunicato della società

Due positivi per il Napoli dopo l’elaborazione dei tamponi eseguiti nella giornata di ieri.

Dopo il giro di tamponi effettuato a seguito della sfida con il Genoa, al momento la squadra con maggior positivi in Serie A al Covid-19, sono risultati positivi anche due tesserati del Napoli. A comunicarlo è l’account Twitter del club, con una nota stampa ufficiale: “Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi“.

Come stabilito dalle regole della Lega di Serie A non ci sono gli estremi per richiedere il rinvio della gara con la Juventus e Gattuso, quindi, non potrà contare sul proprio centrocampista in vista della sfida con i bianconeri, in programma per domenica sera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, Genoa-Torino, c’è il rinvio | Ufficiale la decisione della Lega