Calciomercato Inter, scambio in Premier | Ok di Conte, no di Brozovic

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Brozovic, non più intoccabile per Conte. Il croato saluterebbe solo per un club di pari o quasi livello. Un suo rifiuto fa saltare lo scambio

Per Antonio Conte non è più incedibile. Parliamo ovviamente di Marcelo Brozovic, che il tecnico nerazzurro sarebbe ben disposto a sacrificare per ottenere il super mediano chiesto da tempo: N’Golo Kante. Considerata la quasi impossibilità di arrivare al francese in forza al Chelsea, il salentino si ‘accontenterebbe’ di una alternativa di livello inferiore, l’importante è che si tratti di un profilo valido con caratteristiche per certi versi simili a quelle del Campione del Mondo. In realtà anche la stessa Inter sarebbe ben disposta a disfarsi del croato, complici alcuni suoi brutti ‘scivoloni’ extra-campo.

Calciomercato Inter, Brozovic fa ‘infuriare’ Conte: salta lo scambio

A proposito di alternativa, o ‘Piano B’ a Kante e di Brozovic, indiscrezioni di calciomercato parlano di affare fallito in Premier League a causa del rifiuto del classe ’92. Andando nel dettaglio, per l’ex Dinamo Zagabria aveva bussato alle porte nerazzurre il Fulham, fresco di ritorno nel massimo campionato inglese. Sul tavolo dell’Inter una proposta da 20 milioni di euro cash più bonus e il cartellino di Andre Zambo Anguissa, 24enne camerunese reduce dalla stagione in prestito al Villarreal, il quale non ha esercitato il diritto di riscatto.

Già nel mirino di club italiani con tanto di accostamento alla stessa società targata Suning, il classe ’95 è un ottimo interdittore e capace di agire davanti alla difesa. Non a caso, Conte pare avesse dato l’ok all’operazione, o comunque all’arrivo ad Appiano del calciatore africano. Il tutto non è però decollato per via appunto del rifiuto di Brozovic a trasferirsi in quel di Londra. La decisione, legittima, del 28enne sembra non sia stata accolta – per usare un eufemismo – da Antonio Conte.

