Calciomercato Juventus, Mourinho shock | Offre Dele Alli per un difensore

Mourinho ci riprova per Demiral. La Juventus non è convinta e lo Special One mette sul piatto una contropartita tecnica.

Continua il pressing del Tottenham per avere Demiral dalla Juventus. Il primo tentativo di Mourinho era stato rivolto a Milan Skriniar, ma con l’Inter che ha deciso di non accettare la proposta degli Spurs, l’attenzione è stata rivolta immediatamente al centrale bianconero.

Calciomercato Juventus, lo Special One ci riprova per Demiral

Al momento però la Juventus non sta prendendo in considerazione la proposta, anche a fronte della necessità di mantenere in rosa il 22enne turco, ritenuto incedibile tanto dalla società che da Pirlo. Soprattutto con la partenza di Rugani, sempre più pronto ad accettare le proposte in arrivo dall’estero, servirà necessariamente avere una coperta più lunga in difesa. Mourinho ha pensato quindi di rilanciare mettendo sul piatto il cartellino di Dele Alli. Il giocatore spinge per lasciare Londra, ma la recente offerta del Paris Saint-Germain è stata rispedita al mittente, per questo potrebbe essere arrivato il momento di inserirlo come contropartita tecnica nell’affare Demiral.

