Calciomercato, Mourinho beffa il Milan | ‘Scippo’ ai rossoneri!

Il Milan sta per vedere sfumare uno degli obiettivi più inseguiti durante il calciomercato estivo: il Tottenham di Mourinho all’assalto

Quando mancano poche ore alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, il Milan starebbe per vedere definitivamente sfumare l’approdo del difensore in quel di Milanello. A mettere i bastoni tra le ruote al club di via Aldo Rossi è Jose Mourinho. Il manager del Tottenham ha deciso: vuole l’obiettivo rossonero per completare la difesa degli ‘Spurs’.

Calciomercato Milan, colpo in difesa: sprint Tottenham

Non arrivano buone notizie per il mercato rossonero. Il Tottenham di Jose Mourinho è pronto a stringere per uno dei profili in cima alla lista di Maldini per rinforzare la difesa di Pioli. Si tratta di Nikola Milenkovic, sul quale è in forte pressing il top club inglese.

Sfumato Skriniar che resterà all’Inter, gli ‘Spurs’ hanno tutta l’intenzione di stringere per il serbo della Fiorentina. Il Milan, scoraggiato dalle alte richieste di Commisso, è quindi vicino a veder sfumare il colpo Milenkovic.

Mourinho fa sul serio: il classe 1997, dopo oltre tre stagioni in maglia viola, può salutare la Serie A per sbarcare in Premier League.

