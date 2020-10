Calciomercato Milan, niente Chiesa | Colpo last minute in Serie A!

Il Milan, sfumato Chiesa diretto alla Juventus, è pronto a puntare su un altro talento della Serie A: il piano rossonero

Federico Chiesa, dopo un lungo corteggiamento, è ad un passo dalla Juventus. Il Milan è pronto a rispondere, dopo aver visto sfumare la pista che porta all’esterno gigliato, con un altro talento del nostro calcio che potrebbe arrivare prima della chiusura del calciomercato estivo. Maldini prepara l’offerta al fotofinish per regalare a Pioli l’ultimo rinforzo per l’attacco: i dettagli.

Calciomercato Milan, rinforzo in attacco: accelerata in Serie A

Un ultimissimo rinforzo per l’attacco di Pioli. Il Milan può tornare con forza su Riccardo Orsolini, talentuoso esterno d’attacco in scadenza con il Bologna nel giugno 2022. Il club rossonero, che ha già provato a portarlo a Milanello nei mesi scorsi, lo ritiene il profilo ideale da affiancare a Ibrahimovic.

Orsolini sta deludendo le aspettative in questo inizio di stagione alla corte di Mihajlovic e potrebbe dunque fare le valigie nelle prossime ore. Il club di via Aldo Rossi metterebbe sul piatto come parziale contropartita il cartellino di Rade Krunic.

Il centrocampista ex Empoli è da tempo nella lista dei cedibili di Maldini e può ammorbidire le pretese della dirigenza emiliana con il quale i rossoneri discutono anche di Tomiyasu.

