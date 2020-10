Calciomercato Napoli, addio in prestito | Il comunicato UFFICIALE

Accordo trovato e Napoli che saluta un suo calciatore: ufficiale il prestito in Germania per i prossimi due anni

Napoli che affronta alcuni positivi al Coronavirus e che nel frattempo continua a lavorare sul mercato, che si avvia alla conclusione il 5 di ottobre. Nelle ultime ore arriva l’ufficialità della partenza di un calciatore partenopeo, che per i prossimi due anni giocherà nella Bundesliga tedesca.

Calciomercato Napoli, Younes va all’Eintrach Francoforte: il comunicato Ufficiale della società

Adesso è giunto il momento degli ultimi addii ed arrivi per le squadre italiane, poiché il prossimo 5 di ottobre si chiuderà la finestra di calciomercato. Proprio oggi infatti, il Napoli ufficializza l’addio di Amin Younes, giocatore arrivato due anni fa dall’Ajax, ma che mai è riuscito ad incidere molto con gli azzurri.

Più che un addio però, al momento sarebbe un arrivederci, visto che nel comunicato ufficiale la società partenopea dichiara che il calciatore andrà a giocare all’Eintracht Francoforte in prestito per le prossime due stagione, con l’inserimento del diritto di riscatto nell’affare. Un addio sicuramente non troppo sofferto, che però potrà permettere al classe 1993 di trovare maggiore spazio e magari maturare quanto basta per tornare al Napoli tra due stagioni e conquistare quel posto che non ha mai avuto.

