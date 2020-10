Juventus-Napoli, gara a rischio | La squadra non può partire

In programma per domani sera c’è il big match Juventus-Napoli, ma nuovi guai ne mettono a rischio lo svolgimento: squadra bloccata in partenza

Il secondo grande test per la Juventus di Andrea Pirlo dopo il sofferto pareggio di Roma è ora a rischio. L’avversaria di domani, ovvero il Napoli, viene bloccata in Campania al momento della partenza, a causa di un’ordinanza della Regione che gli impedisce di intraprendere il viaggio verso Torino. Una decisione che lascia sorpresi tutti e che mette a forte rischio la gara di domani sera all’Allianz Stadium, visti anche i due nuovi positivi trovati in casa Juventus. Dunque Coronavirus che ancora una volta mette a serio rischio il regolare svolgimento del campionato di Serie A.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Mourinho shock | Offre Dele Alli per un difensore