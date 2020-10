Juventus, UFFICIALE due positivi al Coronavirus | Squadra in isolamento

La Juventus affronta una nuova grana prima della sfida contro il Napoli: spuntano due positivi al Coronavirus, squadra in isolamento

Primo grande big match per la Juventus, che domani sera ospiterà il Napoli nella terza giornata di Serie A. I bianconeri però trovano sulla loro strada un ostacolo non da poco, ovvero il Coronavirus. Nelle ultime ore infatti, dopo le positività del Genoa e dei partenopei, arrivano anche due contagiati nel club juventino. Questi però, come sottolinea la società con un comunicato ufficiale, non farebbero parte della squadra, dello staff tecnico e di quello medico. Per sicurezza però, i bianconeri hanno deciso di mettere in isolamento fiduciario la squadra prima della partita di domani sera contro la squadra di Gattuso.

