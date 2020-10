Calciomercato, El Shaarawy ad un passo | Spunta l’indizio social

Circa 24 ore alla chiusura della sessione del calciomercato. El Shaarawy è sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo l’esperienza in Cina: l’indizio su Twitter

Novità in vista per la Roma. Dopo l’ormai addio certo di Kluivert pronto al passaggio al Lipsia in Bundesliga, colpo in arrivo con il ritorno di Stephan El Shaarawy in maglia giallorossa. Così il suo trasferimento sarebbe stato concluso sulla base di un prestito dopo l’esperienza in Cina: l’indizio è anche social.

Calciomercato, El Shaarawy vicino al ritorno alla Roma

Così sul suo profilo ufficiale Twitter lo stesso attaccante della Nazionale italiana ha modificato già la sua biografia scrivendo ‘attaccante della Roma” e inserendo la foto con la maglia della compagine capitolina. Un colpo davvero importante per lo stesso allenatore portoghese, Paulo Fonseca, che sarebbe stato così accontentato dalla nuova società.

L’ufficialità dovrebbe arrivare proprio nelle prossime ore, ma al momento tutti gli accordi sono stati formalizzati.

Così il “Faraone” ritornerà alla Roma dopo aver lasciato un ottimo ricordo per tutto l’ambiento giallorosso.

