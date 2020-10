Calciomercato Inter, cessione in extremis | Rimane in Serie A!

L’Inter è alle prese con il mercato in uscita, che potrebbe servire a liberare il campo a nuovi ingressi: possibile cessione in Serie A

In questi ultimi due giorni di mercato i nerazzurri potrebbero essere ancora fra i protagonisti. I nerazzuri, infatti, sono alle prese con le uscite e Beppe Marotta potrebbe aver trovato una soluzione ottimale per uno degli esuberi della compagine meneghina. Per riuscire a fare nuovi acquisti, infatti, servono delle cessioni e l’ad dell’Inter potrebbe avvalersi degli ottimi rapporti con la Sampdoria: nuova operazione possibile dopo quella che ha portato Antonio Candreva a Genova.

Calciomercato Inter, addio Asamoah | Nuova operazione con la Sampdoria!

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’Inter potrebbe riuscire a replicare l’operazione Candreva con la Sampdoria: a finire agli ordini di Claudio Ranieri, questa volta, sarebbe Kwadkwo Asamoah. L’esterno ghanese non rientra nei piani di Antonio Conte e, con il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe partire al fronte di una cifra simbolica. Per i blucerchiati rappresenterebbe un rinforzo importante, capace di abbinare quantità, qualità ed esperienza ad una squadra che ha iniziato la Serie A con il piede sbagliato.

Potrebbe esserci un nuovo affare fra nerazzurri e blucerchiati all’orizzonte, un’operazione in cui a trarne vantaggio sarebbero tutte le parti in causa. Nonostante le difficoltà legate all’alto ingaggio percepito dal giocatore, con l’Inter che probabilmente dovrà contribuire al pagamento dello stipendio ancora per un anno, Asamoah potrebbe diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. La sua uscita, poi, darebbe al club meneghino la possibilità di mettere a segno un nuovo colpo in entrata.

Nuovo affare possibile fra Inter e Sampdoria: dopo Candreva, anche Asamoah potrebbe arrivare alla corte di Ranieri.

