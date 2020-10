Calciomercato, nuova squadra per Jorginho | Accordo a un passo

Dopo essere stato per diversi mesi vicino alla Juventus, Jorginho è a un passo dalla nuova squadra, prossime ore decisive

È un nome molto caldo quello di Jorginho, che ha infiammato soprattutto l’inizio di questa sessione di calciomercato. Il calciatore del Chelsea è stato seguito dalla Juventus per diverse settimane prima di assistere alla rivoluzione tecnica da parte della società bianconera, che di fatto ha portato a un cambio dei piani anche sul mercato.

Con Maurizio Sarri in panchina, infatti, Jorginho sembrava essere al centro del nuovo progetto Juventus e probabilmente se ci fosse stata la permanenza del tecnico ex Napoli l’affare sarebbe andato in porto. Dopo l’esonero e l’arrivo di Andrea Pirlo, però, la pista è stata abbandonata.

Calciomercato, Jorginho trova la nuova squadra: è a un passo dall’Arsenal

Sfumato l’interesse della Juventus, il giocatore ha vissuto due mesi con il Chelsea in attesa di nuove chiamate che sarebbero arrivate soltanto nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, sarebbe ormai a un passo il suo passaggio all’Arsenal.

Dal portale iberico fanno sapere che i Gunnes avrebbero accelerato le trattative con il Chelsea per chiudere per Jorginho dopo aver visto sfumare i passaggi di Thomas Partey prima e di Houssem Aouar dopo. Il centrocampista italiano sa che la concorrenza è agguerrita nei Blues e per questo sarebbe pronto a partire.

L’Arsenal sembrerebbe ottimista nella riuscita dell’affare e starebbe provando a raggiungere l’accordo entro le prossime ore.

