Calciomercato Juventus, colpo Aouar | Assalto last minute!

Molto forte l’interesse della Juventus per Houssem Aouar. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’assalto decisivo per il centrocampista del Lione

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista e avrebbe individuato il nome giusto per Andrea Pirlo. Si tratta di Houssem Aouar, da tempo nel mirino dei bianconeri. Aouar si era messo in mostra con la maglia del Lione in Champions League, proprio a Torino contro la Juve. Ma nelle ultime ore potrebbe esserci un affondo del Real Madrid. Il giocatore è molto apprezzato da Zinedine Zidane.

Juventus, il Real Madrid è forte su Aouar

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il centrocampista del Lione: “Aouar non ho dubbi che sia un grande giocatore. Forse un giorno potrebbe giocare qui, ma ora mi preoccupo di quelli che ho adesso“. Insomma, Aouar piace a Zidane, che ha provato a prenderlo e ci proverà anche nelle prossime ore. La Juventus, almeno per adesso, monitora la situazione. Il Lione chiede il cartellino di Mariano Diaz e almeno 20 milioni di euro di conguaglio al Real per chiudere l’affare -secondo ‘DonDiario’- e Zidane ha chiesto uno sforzo a Florentino Perez per il centrocampista.

