Calciomercato Milan, addio Bakayoko | L’ex Inter verso la cessione

Con l’ormai certo trasferimento dell’ex Bakayoko al Napoli, il Milan è alla ricerca di un centrocampista esperto: assalto all’ex Inter che può partire

Saranno ore davvero imperdibili per quanto riguarda la chiusura della sessione di calciomercato. Il Milan continua a lavorare senza sosta per piazza l’ultimo colpo a centrocampo a Stefano Pioli. Con l’ormai trasferimento sfumato dell’ex Bakayoko, ad un passo dal Napoli, la stessa società rossonera potrebbe pensare ad un profilo davvero interessante.

Calciomercato Milan, Kondogbia verso l’addio al Valencia

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Marca” l’ex Inter, ora al Valencia, Geoffrey Kondogbia, potrebbe dire addio al club per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il centrocampista francese conosce già il campionato di Serie A e potrebbe essere un colpo davvero entusiasmante nelle ultime ore di calciomercato. Inoltre, nella mediana di Pioli sarebbe perfetto diventando un’alternativa davvero importante per l’allenatore della compagine rossonera.

Non solo un innesto per il reparto difensivo, ma il Milan ci proverà fino alla fine per un altro innesto di spessore nella zona centrale del campo.

Ancora poche ore, poi si conoscerà con certezza la rosa completa della compagine milanese.

