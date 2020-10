Calciomercato Milan, arriva Diogo Dalot | Comunicato UFFICIALE

Rinforzo sulle fasce difensive per il Milan: il club rossonero ha infatti ufficializzato l’arrivo di Diogo Dalot dal Manchester United. Il terzino portoghese arriva in prestito secco dai Red Devils. Classe ’99, Dalot in carriera ha anche vestito la maglia del Porto e una volta superate le visite mediche il Milan ha annunciato il suo acquisto.

Milan, arriva Diogo Dalot

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Diogo Dalot. Ecco il comunicato ufficiale: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club. Nato a Braga (Portogallo) il 18 marzo 1999, Diogo Dalot è cresciuto nel settore giovanile del Porto con cui ha esordito in Prima Squadra nel 2017 e collezionato 8 presenze, vincendo la Primiera Liga. In seguito, nell’estate 2018, si è trasferito al Manchester United con cui ha totalizzato 35 presenze e 1 gol. Il difensore indosserà la maglia numero 5”.

